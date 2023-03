Van Dam nieuwe voorzitter Onderzoeksraad voor Veiligheid

De Rijksministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid om mr. C.J.L. (Chris) Van Dam voor te dragen voor benoeming tot voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). De benoeming gaat in 1 mei 2023 voor een periode van vier jaar.

Sinds oktober 2022 is de heer Van Dam rechter in opleiding bij de strafsector rechtbank Rotterdam. In de periode 2017 tot 2022 was Van Dam Tweede Kamerlid namens het CDA. Daarvoor was hij ruim 10 jaar Officier van Justitie in Haarlem, Amsterdam en Den Haag. Van Dam startte zijn loopbaan in 1985 bij de politie als commandant Mobiele Eenheid. Van Dam volgt Jeroen Dijsselbloem op die sinds 2019 voorzitter van de OvV was.