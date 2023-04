Groep gedupeerde toeslagenouders scherper in beeld door tijdelijke wet

Een tijdelijke wet moet beter inzicht geven welke gedupeerde ouders van de kinderopvangtoeslagaffaire te maken hebben gehad met de uithuisplaatsing van hun kind. Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft ingestemd met een voorstel hierover van minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming. Als er beter zicht is op deze gedupeerden, kunnen ze gericht worden benaderd voor hulp en kosteloze rechtsbijstand van een advocaat.

De wet moet helderheid geven wie de gedupeerde ouders zijn. Daarmee kunnen ze zo goed mogelijk bediend worden en hulp krijgen. Praktische ondersteuning kan bijvoorbeeld komen van het ondersteuningsteam.

“Dat team is precies een jaar geleden speciaal opgezet om toeslagenouders van uithuisgeplaatste kinderen te helpen. Professionals die een luisterend oor bieden voor het leed en een plan maken om de situatie thuis te verbeteren. Ik hoop van harte dat we met de tijdelijke wet meer gedupeerde ouders en hun kinderen bereiken om hen verder te helpen”, zegt Weerwind.

Uitwisseling van informatie

De Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen van het ministerie van Financiën heeft nu gegevens van gedupeerde ouders en hun kinderen. Deze informatie wordt door de tijdelijke wet gekoppeld met gegevens van de Raad voor de Kinderbescherming en de rechtspraak over uithuisgeplaatste kinderen. Hiermee ontstaat inzicht hoe groot de groep gedupeerden is die te maken hebben (gehad) met een uithuisplaatsing. Ouders kunnen bericht krijgen welke hulp er voor ze is. Als ouders of kinderen niet willen dat hun gegevens worden gebruikt, kunnen ze eenvoudig hun gegevens laten verwijderen. Als ook de Eerste Kamer snel instemt, kunnen de gegevens nog voor de zomer gekoppeld worden.

De wet is tot stand gekomen na een toezegging aan de Tweede Kamer in mei vorig jaar en loopt in januari 2025 af. Als er meer tijd nodig is inzicht te krijgen van de groep gedupeerden, kan de tijdelijke wet worden verlengd. De minister heeft aangekondigd hierover tegen die tijd de Tweede Kamer te informeren.

Commissie Hamer

De informatie over gedupeerden wordt ook gedeeld met de onafhankelijke onderzoekscommissie onder voorzitterschap van politica en regeringscommissaris Mariëtte Hamer. Deze commissie gaat onderzoek doen naar de samenhang tussen de kinderopvangtoeslagenaffaire en uithuisplaatsingen en de rol van de overheid daarbij. De commissie zal toestemming van de betrokken ouders vragen om hun gegevens te mogen gebruiken voor het onderzoek.