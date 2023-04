Hauts-de-France: veel potentie op steenworp afstand

Op slechts 1,5 uur rijden van de Nederlandse grens – 55 kilometer in een directe lijn – ligt Hauts-de-France. De Noord-Franse regio is dicht bij huis en biedt volop kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven. Van 3 tot en met 5 april reizen bijna 50 bedrijven en kennisinstellingen mee met een handelsmissie naar de regio, onder leiding van minister Liesje Schreinemacher voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Hauts-de-France staat al goed bekend bij het Nederlandse bedrijfsleven. Er zijn ongeveer 150 Nederlandse bedrijven gevestigd en voor veel ondernemers bleek de regio een springplank voor de rest van Frankrijk.

Hauts-de-France heeft van oudsher veel textiel-, energie- en staalfabrieken, maar is nu volop bezig met de transitie naar een duurzame en digitale industrie. Dit biedt veel kansen voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen die actief zijn in de automotive, life sciences en health en foodtech. De driedaagse handelsmissie staat dan ook in het teken van deze sectoren.

Automotive: Battery Valley

Hauts-de-France is het centrum van de Franse autoproductie. De regio investeert veel in innovaties, verduurzaming en hightech-materialen en produceert de meeste auto’s van heel Frankrijk. In de zogenaamde ‘Battery Valley’, worden drie megafabrieken voor batterijen gebouwd. In deze fabrieken worden de batterijen voor elektrische auto’s de komende jaren ontwikkeld, getest en geproduceerd.

Voor deelnemers uit de automotive sector staat een bezoek aan de Transalley campus in Valenciennes op het programma. De ondernemers gaan ook langs bij de ACC fabriek, een megafabriek in aanbouw waar binnenkort de batterijen van de toekomst worden gemaakt. Ten slotte staat ook een bezoek aan de autofabrikant Renault in Douai op het programma.

Life Sciences en Health: medische technologie

Op het gebied van gezondheidszorg behoort Hauts-de-France tot de top drie regio’s van Frankrijk. In het programma voor de sector life sciences & health ligt de focus op medische technologie voor de ontwikkeling en verbetering van de gezondheidszorg. Denk bijvoorbeeld aan technieken waarmee ziektes eerder kunnen worden opgespoord of effectiever kunnen worden behandeld.

De deelnemers bezoeken de campus van het Eurasanté ziekenhuis in Lille, de grootste universitaire ziekenhuiscampus van Europa. De deelnemers spreken ook met bedrijven, lokale experts en overheden over de mogelijkheden in de regio en de Franse wet- en regelgeving op dit gebied.

Foodtech: graanschuur van Frankrijk

Hauts-de-France is ook een van de grootste regio’s op het gebied van landbouw en wordt ook wel ‘de graanschuur van Frankrijk’ genoemd. In de regio worden met name granen, groente en fruit, dranken, suikers en zetmeelproducten verbouwd en verwerkt. Meerdere grote multinationals, zoals Bonduelle, Heinz en McCain, hebben hun Franse hoofdkantoor in Hauts-de-France.

Tijdens de handelsmissie ligt de nadruk op systemen en materialen die bijdragen aan een efficiënte, innovatieve en duurzame voedselverwerkende industrie. De deelnemers bezoeken verschillende voedselverwerkingsbedrijven, waaronder Lesaffre, een toonaangevend bedrijf op het gebied van gisten en fermentatietechnieken. Ze bezoeken ook Ynsect, wereldmarktleider in de productie van eiwitten uit insecten.

Maatwerkprogramma

Voor de deelnemers is een eigen maatwerkprogramma opgesteld. Via netwerkevenementen, bedrijfsbezoeken, handelsrecepties en informatieve seminars, leren de ondernemers over de laatste ontwikkelingen in de verschillende sectoren, krijgen ze beter zicht op de mogelijke handelskansen en leggen ze nieuwe zakelijke contacten.