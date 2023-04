Speciaal gezant bedrijfsleven en wederopbouw Oekraïne legt functie per direct neer

Speciaal gezant Ron van Dartel voor het bedrijfsleven en de wederopbouw van Oekraïne legt zijn functie per direct neer. Van Dartel legt zijn taken neer naar aanleiding van zijn uitspraken in het boek 'Als je de lat lager legt ga je niet hoger springen' van Gerard Dielessen. Minister Liesje Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) respecteert het besluit en heeft zijn terugtreden aanvaard.