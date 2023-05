Nederland tekent akkoord met Aruba en Sint Maarten over samenwerking op het gebied van duurzame energie

Nederland gaat de samenwerking met Aruba en Sint Maarten op het gebied van hernieuwbare energie versterken. Dat zijn de landen vandaag overeen gekomen tijdens de eerste Caribbean Climate and Energy Conference (CCEC), die van 10 tot en met 12 mei plaatsvindt op Aruba.

Op de CCEC is een brede groep organisaties, eilanden en landen met eilanden uit zowel de Cariben als daarbuiten aanwezig. Nederland en Aruba willen met de conferentie de samenwerking op klimaatactie tussen kleine eilanden wereldwijd bevorderen. Voorbeelden van thema’s die daarbij aan bod komen, zijn een inclusieve energietransitie en de financiering van alle plannen.

Nederland tekent op de conferentie een zogenoemde Memorandum of Understanding (MoU) met zowel Sint Maarten als Aruba. De samenwerking richt zich op verschillende technologieën van hernieuwbare energie, zoals windenergie, groene waterstof, zonne-energie en energieopslag. In het akkoord zijn afspraken gemaakt over het uitwisselen van personeel en wetenschappelijk en technologische kennis en het organiseren van bijvoorbeeld gezamenlijke werkgroepen en onderzoeksprojecten.

Minister voor Klimaat en Energie, Rob Jetten: “Eilanden staan nu al aan de frontlinie van klimaatverandering. Als we niet in actie komen worden de gevolgen steeds groter en mogelijk zelfs onomkeerbaar. Daarom wil het kabinet ervoor zorgen dat eilanden zoals Aruba en Sint Maarten niet achterblijven in de transitie. Dat is voor mij ook klimaatrechtvaardigheid.”

Minister-president van Aruba, Evelyn Wever-Croes: “Aruba is herstellende van de Covid-19-pandemie met een sterke en weerbare economie. Energie zal een belangrijke economische pijler worden. Er liggen veel kansen voor het oprapen, zowel voor Aruba zelf, maar vooral ook samen in het Koninkrijk. Het getekende MoU is een belangrijke stap in deze richting, want indien we daadwerkelijk veranderingen willen doorvoeren, dan moeten we ons gezamenlijk inspannen.”