Nieuwe regelgeving beschermt consumenten overal tegen onveilige producten

Consumenten krijgen betere bescherming tegen producten die brandgevaarlijk zijn, schadelijk zijn voor de gezondheid of gevaar opleveren voor kinderen. Voor elk product moet straks óf de fabrikant zelf óf een voor productveiligheid aansprakelijke persoon zijn gevestigd in de EU. Anders mag een product niet worden aangeboden in Europa en Nederland. Deze regels gelden voor producten die te koop zijn in fysieke winkels én op online platforms. Als een specifiek product door een toezichthouder als onveilig is aangemerkt, moeten online platforms in de EU op verzoek van die autoriteit ook álle identieke producten verwijderen.

De aangescherpte eisen zijn nodig, omdat in landen buiten de EU niet dezelfde regels gelden voor productveiligheid of consumentenbescherming. Online platforms zijn de afgelopen jaren steeds meer producten uit Azië en Amerika direct aan Europese consumenten gaan verkopen. Dit heeft niet alleen geleid tot oneerlijke concurrentie voor Nederlandse ondernemers, maar ook tot meer onveilige of illegale producten die in de EU niet verkrijgbaar of toegestaan zijn. Consumenten kunnen bij defecten of onveiligheid ook vaak lastig met verkopers uit landen van buiten de EU contact leggen.

Minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat): “Je kunt niet ver genoeg gaan om onveilige producten van de markt te krijgen en consumenten te beschermen. We moeten ondeugdelijke producten uit niet-EU-landen, via zogenoemde directe import, ook weren op online platforms. Dat is de Nederlandse inzet in de EU geweest die nu heeft geleid tot nieuwe regels tegen onveilige producten die bijvoorbeeld letsel kunnen veroorzaken. Daarnaast kun je als consument makkelijker je recht halen. We pakken bovendien zo oneerlijke concurrentie aan. Dat is goed voor Nederlandse ondernemers die zich wel aan veiligheidsregels voor producten houden.”

Meer rechten bij terughaalacties onveilige producten

Consumenten krijgen ook meer rechten in de situatie dat een aangekocht product onveilig is en de verkoper deze moet terughalen. De verkoper moet dan altijd tenminste twee van de volgende drie opties aanbieden: een veilig vervangend product van dezelfde oorspronkelijke waarde, het product zodanig herstellen dat het wél veilig is of het volledige aankoopbedrag teruggeven aan de consument.

Nieuwe EU-verordening Algemene Productveiligheid

Deze en andere regels zijn onderdeel van de nieuwe EU-verordening Algemene Productveiligheid die een richtlijn uit 2001 vervangt en die ook geldt voor alle producten waar nog geen specifieke veiligheidsregels voor bestaan. De regelgeving gaat na een overgangstermijn vanaf 13 december 2024 overal in de EU gelden en komt in Nederland in de Warenwet. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat als toezichthouder de wettelijke regels in Nederland handhaven en werkt daarvoor samen met nationale toezichthouders in andere EU-landen.