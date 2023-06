Akkoord voor betere bescherming platformwerkers

Minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft vandaag tijdens de formele raad in Luxemburg een akkoord bereikt met haar Europese collega’s om platformwerkers beter te beschermen en schijnzelfstandigheid tegen te gaan. Nederland heeft zich hard gemaakt voor een Europese richtlijn om de positie te verbeteren van mensen die bijvoorbeeld via een app diensten uitvoeren.

Minister Van Gennip: “Dit akkoord is een belangrijke stap vooruit voor platformwerkers. Veel van hen zien zich genoodzaakt te werken als zzp’er, terwijl ze eigenlijk werknemer zijn. Daardoor missen ze de bescherming waar ze recht op hebben. Nederland heeft daarom ingezet op een akkoord dat schijnzelfstandigheid tegengaat en platformwerkers meer controle geeft over de algoritmes die hun werk bepalen. Hiermee zorgen we in heel Europa voor een betere balans tussen de duurzame ontwikkeling van platformbedrijven en de bescherming van werknemers.”

Sterke positie

Platformwerkers worden vaak onterecht als zelfstandigen aangemerkt. De door Europese ministers overeengekomen richtlijn zorgt ervoor dat ze als werknemer worden gekwalificeerd, als ze dat in de praktijk ook zijn. Ook komen er duidelijkere regels over het gebruik van algoritmes in de platformeconomie. Koeriers kunnen bijvoorbeeld niet meer zomaar worden uitgesloten van een app. Ze krijgen altijd het recht om te weten waarom een algoritme ze uitsluit en kunnen daartegen in beroep. Dit is een versterking van de positie van platformwerkers, waardoor ze beter worden beschermd.

Zoals gebruikelijk gaan de lidstaten nu met het Europees Parlement onderhandelen over de richtlijn. Nederland blijft zich inzetten voor een sterke positie van de platformwerkers.