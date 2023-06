Minister-president Rutte bij Jaarcongres MKB-Nederland

Minister-president Rutte is dinsdag 13 juni aanwezig bij het jaarcongres van MKB-Nederland in Den Haag. Het congres staat dit jaar in het teken van ‘Ruimte voor Ondernemen’.

De minister-president houdt een korte toespraak tijdens het congres en gaat in gesprek met de voorzitter van MKB-Nederland, Jacco Vonhof en enkele ondernemers over de uitdagingen waar ondernemers voor staan en over de toekomst van ondernemen in Nederland.