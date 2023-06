Bijeenkomst regeringsleiders en SG NAVO in aanloop naar NAVO-top Vilnius

Op initiatief van minister-president Rutte en secretaris-generaal Stoltenberg van de NAVO vindt dinsdag 27 juni een bijeenkomst plaats op het Catshuis ter voorbereiding op de NAVO-top in Vilnius, Litouwen op 11 en 12 juli.

Leiders van diverse NAVO-landen nemen deel aan de bijeenkomst. Naast minister-president Rutte zijn dit president Iohannis van Roemenië, Eerste Minister De Croo van België, president Duda van Polen, minister-president Gahr Støre van Noorwegen, minister-president Rama van Albanië en minister-president Nausėda van Litouwen.

Tijdens een werkdiner spreken de regeringsleiders over de oorlog in Oekraïne en de veiligheidssituatie in de wereld.