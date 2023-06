Benoeming secretaris-generaal Defensie

Drs. M.R. (Maarten) Schurink wordt secretaris-generaal bij het ministerie van Defensie. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in per 21 augustus 2023.

Maarten Schurink is sinds maart 2018 secretaris-generaal bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daarvoor was hij voorzitter van de raad van bestuur van de Sociale Verzekeringsbank. Eerder bekleedde hij de functie van gemeentesecretaris in Utrecht en Dordrecht. Daarvoor werkte hij bij Berenschot en was hij beleidsmedewerker bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Maarten Schurink studeerde Bestuur en Organisatie, en Politicologie, aan de Katholieke Universiteit Nijmegen.

Deze benoeming is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.