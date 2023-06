Forse financiële impuls voor meer en efficiënter opleiden zorgprofessionals

Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) zet zich ervoor in ook in de toekomst genoeg mensen te hebben voor al het werk in de zorg en ondersteuning. Dat lukt alleen als de opleidingen goed en efficiënt zijn en er minder begeleidingscapaciteit nodig is. Met de investering van het Nationaal Groeifonds (NGF) in het programma Digital United Training Concepts for Healthcare (DUTCH) kunnen opleidingen worden gemoderniseerd met digitale trainingen en simulaties. In totaal wordt er 132 miljoen beschikbaar gesteld waarvan 48 miljoen onvoorwaardelijk.

NGF

Met het Nationaal Groeifonds investeert het kabinet tussen 2021 en 2025 € 20 miljard in projecten die zorgen voor economische groei voor de lange termijn. Vandaag is door minister Adriaansens (EZK) bekend gemaakt dat de NGF ook investeert in DUTCH. Met de investering van het NGF kunnen opleidingen worden gemoderniseerd met digitale trainingen en simulaties. Dat biedt studenten en zorgprofessionals de kans veel vaker te oefenen en beter te leren. Een operatieassistent is straks voor de opleiding niet meer alleen afhankelijk van leren in de operatiekamer, maar kan het vak ook leren met behulp van simulaties.

Het betekent ook dat er meer zorgprofessionals sneller kunnen worden opgeleid, omdat voor de begeleiding een minder groot beroep hoeft te worden gedaan op mensen die al in de zorg werken. Die zijn hard nodig voor de behandeling en de ondersteuning van patiënten, zodat de wachttijden voor medische behandeling korter kunnen worden. Met als gevolg een productievere samenleving en verhoging van het welzijn.



De doelen van het voorstel sluiten naadloos aan bij de uitdaging tot anders leren en werken en het opschalen van innovaties, zoals benoemd in het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het programma Toekomstige Arbeidsmark Zorg en Welzijn (TAZ). Daarbovenop zal door dit initiatief ook het verdienvermogen van Nederland worden gestimuleerd in de snelgroeiende markten van simulatieonderwijs (EdTech) en simulatie in de zorg (MedTech).

Deel voorwaardelijk

48 miljoen Euro wordt onvoorwaardelijk beschikbaar gesteld voor de eerste 2 jaar, zodat er geen vertraging ontstaat bij de start. De rest (84 mln.) is voorwaardelijk beschikbaar gesteld. Afhankelijk van de mate waarin voldaan wordt aan de gestelde voorwaarden, zal het uiteindelijk toe te kennen bedrag van de NGF subsidie worden bepaald.

Lees hier meer over het Nationaal Groeifonds.