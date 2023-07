Benoeming Adviesraad NCAB

De Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding (NCAB) stelt een adviesraad in, bestaande uit vier leden. Deze adviesraad gaat de NCAB adviseren over het te voeren beleid, zoals de strategische doelstellingen van de NCAB en over de verdere verankering van het instituut binnen overheid en samenleving. Daarnaast zal de adviesraad de NCAB voeden met relevante signalen uit de samenleving.