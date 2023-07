Helft maatregelen schade en versterken gestart

Het kabinet heeft 28 maatregelen gepresenteerd om de schadeafhandeling en het versterken van huizen te verbeteren naar aanleiding van de parlementaire enquête aardgaswinning Groningen. De helft van die maatregelen zijn ten minste deels gestart. Van het merendeel van de overige maatregelen is de startdatum bekend. Zo wordt vanaf september bij schades tot 60.000 euro niet langer gekeken waar de schade vandaan komt. Bij enkele maatregelen volgt de ingangsdatum na de zomer.

Staatssecretaris Vijlbrief: “De schadeafhandeling en versterking van onveilige huizen hebben absolute prioriteit. Veel maatregelen kunnen direct ingaan, maar voor sommige hebben we langer nodig. Bijvoorbeeld omdat een ICT-systeem aangepast moet worden. Met deze planning geven we bewoners duidelijkheid waar ze aan toe zijn, wat ze kunnen verwachten en wanneer.”

Maatregelen schadeafhandeling

Voorbeelden van maatregelen die al zijn gestart zijn het stoppen van procederen tegen bewoners met behulp van de landsadvocaat. Ook heeft het IMG, de organisatie die schade afhandelt in Groningen, het hoger beroep ingetrokken in alle nog lopende zaken tegen bewoners en gaat in de toekomst ook niet meer in hoger beroep. Daarnaast laat IMG niet langer meerdere deskundigen kijken waar een schade vandaan komt als dit niet in het voordeel is van de bewoner. Zo worden tegenstrijdige deskundigenoordelen over één schade voorkomen.

Vanaf september begint het IMG stapsgewijs met een nieuwe werkwijze voor het afhandelen van schades tot € 60.000 . Daarbij wordt niet langer gekeken waar de schade vandaan komt, maar wordt ervan uitgegaan dat dit is veroorzaakt door de gaswinning. Er wordt in die gevallen alleen gekeken hoeveel het kost om de schades te repareren. Om dit mogelijk te maken past het IMG momenteel onder andere de ICT aan.

Maatregelen versterken huizen

Om het versterken van huizen te verbeteren hebben bewonersbegeleiders van NCG, de organisatie die huizen versterkt, sinds mei dit jaar een mandaat van € 50.000 om knelpunten en schrijnende situaties te voorkomen. Bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat kinderen zich thuis voelen op hun eigen kamer, door hun kamer met kinderbehang te behangen in de tijdelijke wisselwoning.

NCG biedt bewoners van huizen die ingrijpende versterkingsmaatregelen nodig hebben en waarvan de versterking niet op korte termijn zou starten, isolatiemaatregelen aan tot het niveau aardgasvrijgereed. Bij huizen waarvan de versterking op korte termijn start, gaat NCG in gesprek met de bewoners over een passende oplossing. Dit is om vertraging van de versterking te voorkomen.

Alle 50 maatregelen

Na het zomerreces volgt een planning met een update over de uitwerking en uitvoering van alle 50 maatregelen.