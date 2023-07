Minister-president Rutte, minister Hoekstra en minister Ollongren naar NAVO-top in Vilnius

Minister-president Rutte neemt samen met minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken en minister Ollongren van Defensie deel aan de NAVO-top in Vilnius, Litouwen, die plaatsvindt op 11 en 12 juli.

Dinsdag 11 juli neemt minister-president Rutte deel aan het public forum van de NAVO onder de titel ‘Standing Up For Our Values: Ensuring Continued Support to Ukraine’ en vervolgens aan de Noord Atlantische Raad (NAR). In de avond is hij aanwezig bij een diner onder gastheerschap van de Litouwse president Nausėda.

Woensdag 12 juli neemt de minister-president deel aan een werksessie waarbij verschillende partners van de NAVO aansluiten, zoals Australië, Japan, Nieuw Zeeland en Zuid-Korea. Later op de dag zal hij deelnemen aan een bijeenkomst van de NAVO-bondgenoten met Oekraïne.

Minister Ollongren neemt tijdens de top deel aan een panelsessie over het Strategisch Concept van de NAVO en een informele werksessie met ministers van Defensie. Minister Hoekstra is aanwezig bij een bijeenkomst van aanwezige ministers van Buitenlandse Zaken en de Hoge Vertegenwoordiger van de EU.