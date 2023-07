Benoeming consultant bij ABDTOPConsult

Drs. E.B.K. (Ernst) van Koesveld wordt consultant bij ABDTOPConsult bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 september 2023.

Ernst van Koesveld is sinds oktober 2019 directeur-generaal Langdurige Zorg bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Daarvoor was hij directeur Zorgverzekeringen en tevens plaatsvervangend directeur-generaal Langdurige Zorg bij VWS. Eerder vervulde hij diverse functies bij het ministerie van Financiën, waaronder directeur Algemene Financiële en Economische Politiek. Ook was hij werkzaam bij het ontwikkelingsprogramma van de VN, het ministerie van Economische Zaken en de Erasmus Universiteit.

Ernst van Koesveld studeerde Algemene Economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Deze benoeming is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.