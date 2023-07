Benoeming lid raad van bestuur UWV

René Steenvoorden zal per 1 oktober 2023 toetreden tot de raad van bestuur van UWV. Hij zal voor de periode tot 1 oktober 2028 in deze functie worden benoemd. Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de benoeming in de ministerraad gemeld.

In deze rol zal hij zich gaan richten op de ontwikkeling, modernisering en verbetering van de ICT bij UWV en op het data gedreven werken.

René Steenvoorden (55) was Chief Digital Officer en lid van de Raad van Bestuur bij Randstad, waar hij in oktober 2022 vertrok. Daarvoor was hij onder andere CIO bij de Rabobank en Essent. Na zijn vertrek bij Randstad heeft hij samen met twee partners XperieSense opgericht, een bemiddelingsbureau voor oudere ICT’ers op de arbeidsmarkt, ook om zo krapte tegen te gaan. Daarnaast is hij lid van onder meer de Raad van Advies van de Kamer van Koophandel.

De heer Steenvoorden studeerde Bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.