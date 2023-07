Loes Mulder waarnemend secretaris-generaal BZK

Loes Mulder was tot januari 2023 SG bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Na 6 jaar SZW en een sabbatical begin dit jaar, is ze gestart met diverse interim-klussen, onder meer voor Groningen en Noord-Drenthe. Daarvoor heeft ze op diverse ministeries gewerkt als directeur-generaal, ook bij BZK. Daarmee brengt Loes veel kennis en ervaring mee en kan ze snel invulling geven aan de rol van SG bij BZK. Zowel binnen de organisatie als interdepartementaal.

Loes Mulder: “Het is leuk om voor de derde keer bij BZK te komen werken! Nu tijdelijk als SG voor het hele ministerie. Ik ga mijn best doen om in die korte periode ook echt van waarde te zijn voor de BZK’ers en de mensen voor wie BZK werkt.”