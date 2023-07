Meer passagiers van privéjets gaan per 1 januari 2025 vliegbelasting betalen

Het kabinet onderneemt actie zodat meer passagiers die in privéjets vliegen vliegbelasting gaan betalen. Dit gebeurt door de gewichtsgrens te verlagen, waardoor passagiers bij 82% van de vluchten met dit type vliegtuigen vliegbelasting gaan betalen. Nu betalen de passagiers van 60% van de vluchten met privéjets vliegbelasting. De maatregel gaat per 1 januari 2025 in.

Aangepaste vliegbelasting voor passagier van privéjets

De vliegbelasting is in 2021 door het kabinet ingevoerd om de vervuiling en overlast die door vliegen wordt veroorzaakt beter te beprijzen. Het kabinet heeft op verzoek van de Tweede Kamer naar drie mogelijke aanvullingen op de in januari van dit jaar verhoogde vliegbelasting gekeken, waaronder het toepassen van een lagere gewichtsgrens. Dit blijkt te kunnen, waardoor meer passagiers van privéjets vliegbelasting gaan betalen. Naar verwachting stijgt het aantal vluchten van privéjets waarbij vliegbelasting door passagiers betaald moet worden hierdoor van 9960 (60%) naar 13.612 vluchten per jaar (82%).

Er is voor deze nieuwe grens gekozen zodat aangesloten wordt bij de gewichtsgrens die gehanteerd wordt in het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS). Zo blijft de maatregel uitvoerbaar. De aanpassing heeft minimale gevolgen voor de luchthavens, doordat het aanpassen van de grens makkelijk te verwerken is in de systemen van luchthavens. De maatregel voor het aanpassen van de gewichtsgrens zal worden opgenomen in het Belastingplan 2025.

Geen aanpassing voor transferpassagiers en AirRail-passagiers