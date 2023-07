Nieuwe burgemeester in Simpelveld

S.C.J. (Susanne) Scheepers is benoemd tot burgemeester van de gemeente Simpelveld. De benoeming gaat in op 13 juli 2023.

Mevrouw Scheepers (53 jaar) is momenteel waarnemend gemeentesecretaris in de gemeente Roermond. Op dit moment is Dion Schneider (VVD) waarnemend burgemeester van Simpelveld.