Start Internetconsultatie wetsvoorstel handhaving sociale zekerheid

Bij de handhaving van de regels in de sociale zekerheid moet er meer worden uitgegaan van vertrouwen in mensen Dat is het doel van het wetsvoorstel handhaving sociale zekerheid, waar mensen de komende weken op kunnen reageren in de internetconsultatie. Met het voorstel krijgen uitvoerders verschillende mogelijkheden om passend te reageren op een overtreding: een waarschuwing, een al dan niet voorwaardelijke boete of door af te zien van een straf.

Het kabinet wil dat UWV, de SVB en gemeenten meer ruimte krijgen om rekening te houden met de persoonlijke omstandigheden van burgers. Om een passende sanctie op te kunnen leggen biedt het wetsvoorstel een kader met verschillende factoren waarmee rekening moet worden houden. Bijvoorbeeld de aard van de fout, de persoonlijke omstandigheden, hoe verwijtbaar de fout was en in hoeverre de uitvoerder iets te verwijten valt. Ook wordt er na het vaststellen van een overtreding standaard een toelichtingsgesprek gevoerd, waarin de betrokken persoon kan toelichten wat er is misgegaan en de uitvoeringsinstantie kan toelichten welke verplichtingen bij een uitkering horen.

Als er sprake is van ernstige misdragingen richting ambtenaren stelt het wetsvoorstel voor om deze zaken direct over te dragen aan het OM. Als het OM niet besluit te vervolgen kan de uitkeringsinstantie alsnog een boete opleggen.

Tot slot wordt voorgesteld dat uitkeringsinstanties bij het vaststellen van een overtreding maximaal vijf jaar terug mogen kijken. Alleen bij gevallen waar sprake is van daadwerkelijk misbruik wordt deze termijn verlengd tot maximaal 10 jaar. Betrokkenen hoeven hierdoor hun administratie minder lang te bewaren. Dit vermindert de administratieve lasten en bewijslast voor burgers.

Tevens kunnen mensen reageren op de ‘Regeling tenuitvoerlegging bestuurlijke boeten en terugvordering onverschuldigde betalingen’. Deze regeling maakt het mogelijk om bij in- en terugvordering van toeslagen en andere sociale regelingen meer rekening te houden met persoonlijke omstandigheden van de betrokkenen.

Reageren op het wetsvoorstel en de regeling is mogelijk tot 5 september.

Iedereen die dat wil, kan reageren en zijn/haar mening over het wetsvoorstel geven op internetconsultatie.nl