Kabinet verbiedt ontkenning Holocaust

Minister Yeşilgöz-Zegerius: “Ontkenning van dit soort gruwelijke misdaden tegen de menselijkheid is helaas aan de orde van de dag. Zo zien we regelmatig dat het monster van het antisemitisme weer de kop opsteekt. Dit baart mij ontzettend veel zorgen en mogen wij niet onbeantwoord laten, want de les van de Holocaust is geen geschiedenisles. Dit gaat ook over het hier en nu. Het gaat over discriminatie, uitsluiting en uiteindelijk: vernietiging. Het gaat over menselijkheid en medemenselijkheid. Het gaat over goed en kwaad, en je stem verheffen als je het ene in het andere ziet veranderen. Laten wij deze verhalen blijven vertellen, nu de slachtoffers van deze misdaden steeds minder vaak hier zelf toe in staat zijn. Niet timide en fluisterend, maar zelfverzekerd en vol overtuiging.”