Verbod op misleiding in cryptowetgeving

Kopers van crypto’s mogen straks niet meer bewust verkeerd geadviseerd worden. Ook wordt misleidende reclame verboden. Dit gebeurt nu vaak door reclame-uitingen van zogenaamde influencers. Straks moet duidelijk zijn wie de afzender van de reclame-uiting is. Dit staat in een internetconsultatie voor de nationale uitvoeringswet van de Europese Markten in crypto-activa verordening (MiCA) die vandaag start voor de duur van zes weken. Na de zomer worden de reacties verwerkt en het wetsvoorstel voor advies aangeboden aan de Raad van State. Daarna volgt de parlementaire behandeling.

Nieuwe cryptowet in internetconsultatie

De Europese Commissie heeft op 30 juni dit jaar een nieuw wettenpakket in laten gaan om de cryptomarkt te reguleren, getiteld MiCA (Markets in Crypto Assets Regulation). Voor de uitvoering van deze Europese regelgeving is nationale wetgeving nodig, die vandaag in consultatie gaat.

Aanbieders van crypto’s mogen straks geen te gevaarlijke of ingewikkelde producten verkopen, of kopers bewust verkeerd adviseren. Mocht een platform gehackt worden en crypto’s gestolen worden, dan moeten aanbieders hun klanten compenseren. Ook mogen cryptodienstverleners niet de tegoeden van hun klanten inzetten voor handel voor eigen rekening.

De Europese en nationale cryptowetgeving zorgt voor meer regulering, maar dekt niet alle risico’s af. De cryptohandel blijft een instabiele en risicovolle markt, ook na de invoering van MiCA. Het ministerie van Financiën drukt kopers op het hart zich goed te informeren over de aanschaf van crypto’s en bekend te zijn met de risico’s die handel in crypto’s met zich meebrengt. Meer informatie over de risico’s van crypto’s en hoe je als koper verstandig kunt omgaan met crypto’s is te vinden op slimincrypto.nl.

Meer bescherming voor consumenten

De Europese crypto-wetgeving MiCA moet consumenten meer bescherming bieden. Op dit moment is de cryptowereld niet gereguleerd. Als je nu in crypto’s stapt en je verliest je geld, of je wordt slachtoffer van fraude en oplichting, dan kun je nergens heen en ben je je geld kwijt. In de nieuwe Europese MiCA-verordening komt er meer toezicht en moeten cryptobedrijven zich aan meer voorwaarden houden. In Nederland zal dit toezicht worden uitgevoerd door De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten.

Toezicht door AFM en DNB

Crypto’s en cryptobedrijven vallen straks onder het toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Toezichthouders van de AFM kijken voortaan mee om te zien of de handel in crypto’s volgens de regels gebeurt en of kopers van crypto’s netjes worden behandeld door crypto-exchanges of aanbieders van wallets of dat er mogelijk sprake is van fraude of oplichting.

De Nederlandsche Bank (DNB) gaat toezicht houden op partijen die stablecoins uitgeven. DNB controleert of stablecoins ook echt ‘stable’ zijn, stabiel dus, en daadwerkelijk gedekt worden door dollars of euro’s.