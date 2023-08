Minister Ollongren uit bij bezoek aan Oekraïne zorgen over veiligheid Zwarte Zee

Minister Kajsa Ollongren heeft tijdens een 3-daags bezoek aan Oekraïne haar zorgen geuit over de veiligheidssituatie rond de Zwarte Zee. Zij noemde de dreiging van zeemijnen een serieus gevaar. Vandaag keerde ze terug in Nederland.

In het door oorlog geteisterde Oekraïne bezocht Ollongren de hoofdstad Kyiv. Zij sprak er met haar Oekraïense evenknie Oleksii Reznikov en schoof aan bij het Krim Platform dat gisteren 2 jaar bestond. Het platform richt zich op de veiligheid op het schiereiland en de regio en maakt zich hard voor onder meer de mensenrechten van Oekraïners op De Krim. Tijdens de besprekingen uitte Ollongren haar zorgen over de veiligheid op de Zwarte Zee. Het water ligt vol zeemijnen. "De Zwarte Zee is door de Russische agressie een gevaarlijke plek geworden. De acties tegen internationale scheepvaart en vervoer van graan zijn een bedreiging voor de voedselzekerheid. Dit is onacceptabel." Nederland beloofde Oekraïne al eerder 2 mijnenjagers te doneren. Dat gebeurt zodra de Koninklijke Marine vervangende capaciteit heeft. Volgende maand start Nederland met de opleiding van de Oekraïense bemanning voor deze schepen. Dat gebeurt samen met België en andere bondgenoten.

Mijnenbestrijding Ook het land ligt bezaaid met explosieven. Mijnenvelden gelden momenteel als de grootste uitdaging voor een succesvol Oekraïens tegenoffensief. Nederland leverde onlangs mijnenrolsystemen voor voertuigen, maar meer hulp is welkom. Daarom worden versneld 950 zogeheten Man Portable Line Charges (MPLC) geleverd. Deze komen bovenop de 50 systemen die eerder al zijn gedoneerd. Defensie koopt de systemen in bij de industrie. De MPLC is een draagbaar lichtgewicht explosief in een rugzak. Het bevat een af te vuren projectiel (mini-raket). Hieraan zit een lijn met explosieven die op of over een mijnenveld zijn af te vuren. Die lijn landt vervolgens op het mijnenveld en explodeert, waarna er een vrije weg zonder obstakels ontstaat.

F-16's Oekraïne kan op termijn ook gebruik maken van door Nederland geleverde F-16's. Premier Mark Rutte zegde de levering van de toestellen zondag toe. Eerder was al bekend dat Nederland een bijdrage gaat leveren aan de training van vliegers voor de jachtvliegtuigen. Vooruitlopend op de overdracht van de toestellen, gaf Ollongren een F-16-schaalmodel aan ambtgenoot Reznikov.

Veteranenzorg

Verder ging de minister naar een symposium over veteranenzorg. Hier noemden de Britten het plan voor de zorg en nazorg voor Oekraïense veteranen. Doel is om in Oekraïne een medisch centrum te ondersteunen, waar veteranen kunnen revalideren. In Nederland vinden de Britten daarmee een partner. Verwacht wordt dat meer landen zich aansluiten.

Minister Ollongren: “Oekraïne staat voor een enorme opgave op het gebied van veteranenzorg. Het is van groot belang om te zorgen dat veteranen aangehaakt blijven bij de maatschappij. Vanwege het grote belang van goede veteranenzorg is revalidatiesteun onderdeel van de Nederlandse hulp aan Oekraïne, ook op de lange termijn. We werken nauw samen met Oekraïne om te zorgen dat onze plannen aansluiten op de behoefte.”

Bijna 2 miljard

Nederland leverde tot nu toe bijna € 2 miljard aan militaire steun aan Oekraïne. Minister Ollongren benadrukte tijdens haar bezoek dat Nederland steun blijft leveren, zolang het nodig is.