Nieuwe burgemeester in Opsterland

A.G.A. (Andries) Bouwman MA is benoemd tot burgemeester van de gemeente Opsterland. De benoeming gaat in op 25 september 2023.



De heer Bouwman (38 jaar) is lid van de ChristenUnie. Hij is momenteel teamleider commerciële economie bij NHL-Stenden Hogeschool te Leeuwarden.

Op dit moment is Lex Roolvink (VVD) waarnemend burgemeester van Opsterland.



Nije boargemaster yn Opsterlân

A.G.A. (Andries) Bouwman MA is beneamd ta boargemaster fan de gemeente Opsterlân. De beneaming giet yn op 25 septimber 2023.

De hear Bouwman (38 jier) is lid fan de ChristenUnie.

Hy is op dit stuit teamlieder kommersjele ekonomy by NHL-Stenden Hegeskoalle yn Ljouwert.

Op dit stuit is Lex Roolvink (VVD) waarnimmend boargemaster fan Opsterlân.