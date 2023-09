Benoeming burgemeester Heerenveen

Mr. M.A. (Avine) Fokkens-Kelder wordt de nieuwe burgemeester van de gemeente Heerenveen. De ministerraad heeft op voorstel van minister De Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten haar voor te dragen voor benoeming. De benoeming gaat in op 2 oktober 2023.

Mevrouw Fokkens-Kelder (52 jaar) is lid van de VVD en zij was tot 19 juli 2023 gedeputeerde in de provincie Fryslân.

Op dit moment is Tjeerd van der Zwan (PvdA) burgemeester van de gemeente Heerenveen.