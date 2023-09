Nieuwe burgemeester in Leiderdorp

T.C.M (Tjarda) Struik MSc is benoemd tot burgemeester van de gemeente Leiderdorp. De benoeming gaat in 14 november 2023.

Mevrouw Struik (37 jaar) is lid van de VVD. Zij is momenteel raadslid in de gemeente Zeist.

Op dit moment is Laila Driessen-Jansen (VVD) burgemeester van Leiderdorp.