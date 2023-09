De belangrijkste plannen van Prinsjesdag 2023 in eenvoudige taal

Lees de belangrijkste plannen van Prinsjesdag 2023 in eenvoudige taal.

Rijksbegroting 2024

Elk jaar maakt het kabinet een begroting. Hierin staat hoeveel geld de regering uitgeeft en aan welke dingen. En hoeveel geld de regering krijgt.

In 2024 helpt de regering mensen met weinig geld. Daarom gaan mensen met meer geld iets meer belasting betalen. En worden roken en alcohol duurder. Daardoor hebben de meeste Nederlanders volgend jaar iets meer te besteden.

Minder armoede

Veel dingen zijn in 2023 weer duurder geworden. Bijvoorbeeld de boodschappen en de energierekening. Daardoor hebben mensen met een lager salaris minder koopkracht. Dat betekent dat ze minder kunnen kopen. Of hun rekeningen moeilijk kunnen betalen.

De regering neemt maatregelen om die mensen te helpen. Zo stijgt het aantal arme mensen niet verder. En leven er minder kinderen in armoede.

Wat doet de regering?

De huurtoeslag en het kindgebonden budget gaan omhoog.

De uitkeringen en het minimumloon stijgen evenveel.

De arbeidskorting wordt € 115 hoger. Mensen die rond het minimumloon verdienen gaan minder belasting betalen. Ze houden daardoor meer salaris over.

Er komen gratis schoolmaaltijden voor kinderen die dit goed kunnen gebruiken.

Mensen die de energierekening niet kunnen betalen, krijgen hulp. Een speciaal fonds betaalt een deel van de energierekening voor ze. Deze hulp is er tot en met maart 2024.

Mensen die reizen voor hun werk, kunnen meer reiskosten terugkrijgen.

Een goed bestaan voor iedereen

De overheid wil dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Daarom gaat er veel geld naar koopkracht en gelijke kansen in het onderwijs. Ook is er geld voor wonen, klimaatverandering, en het leger. En de regering wil de regels voor belastingen simpeler maken. Voor bedrijven veranderen er belastingregels, maar wordt internationaal werken simpeler.

Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Ook in Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) worden belastingregels beter en simpeler. En er komt geld om ook hier mensen te steunen.

Staatsschuld

Elk land heeft schulden: de staatsschuld. De staatsschuld van Nederland zorgt niet voor een financieel probleem, omdat het vergeleken met andere landen laag is. De regering verwacht wel dat de schuld de komende jaren hoger wordt. Daarom houden ze de financiën goed in de gaten. Om een gezonde portemonnee te houden. Ook in de toekomst.