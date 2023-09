€ 210 miljoen extra voor isolatie en warmtepompen

Het budget van de ISDE, de subsidieregeling voor isolatiemaatregelen, (hybride) warmtepompen, zonneboilers en aansluitingen op een warmtenet, is in verband met het grote aantal aanvragen dit jaar tussentijds met € 210 miljoen verhoogd. Daarmee is er in totaal € 560 miljoen beschikbaar in 2023. De ophoging van de subsidie is sinds 23 september 2023 beschikbaar.

De ISDE-subsidie wordt jaarlijks beschikbaar gesteld en loopt door tot 2030. Zowel huiseigenaren, VvE’s als bedrijven kunnen in aanmerking komen voor de regeling. De hoogte van het subsidiebedrag hangt af van het soort zonneboiler, warmtepomp of isolatiemaatregel. En de energieprestatie daarvan. Op de website van RVO staan de indicatieve bedragen. Voor de aansluiting op een warmtenet geldt een vast bedrag van € 3.325 en voor een elektrische kookplaat € 400.

Meer aanvragen dan verwacht

Het aantal aanvragen voor 2023 is fors hoger dan begin 2023 werd verwacht. Vooral het aantal aanvragen voor subsidie voor warmtepompen is groter dan verwacht. Dit jaar zijn tot nu toe bijna 180.000 aanvragen gedaan. Vorig jaar bedroeg het totaal aantal aanvragen over het hele jaar 100.000 (budget 2022: € 325 miljoen). In 2023 is al meer dan € 333 miljoen aangevraagd. Bij particulieren zijn isolerende maatregelen (€ 144 miljoen aangevraagd in 2023) en (hybride) warmtepompen (€ 142 miljoen aangevraagd in 2023) populair.

Na de verhoging van het budget is er tot en met eind dit jaar nog € 226 miljoen beschikbaar voor huishoudens en zakelijke gebruikers. Daarnaast is er binnen de ISDE specifiek voor zakelijke gebruikers in 2023 € 30 miljoen beschikbaar voor kleinschalige windturbines en zonnepanelen.

Met Prinsjesdag heeft het kabinet aangekondigd ook het budget van de ISDE voor de komende jaren te willen verhogen met in totaal €1,38 miljard.

Het aanvragen van de subsidie kan via de website van RVO.