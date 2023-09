Data Governance Act van kracht om data betrouwbaar en makkelijk te delen

Het gebruik van en de toegang tot data worden steeds belangrijker. We moeten dus zorgen dat we die data veilig kunnen delen en dat er voldoende ruimte is voor innovatie. Daarom geldt vanaf deze week in de EU de zogenoemde Data Governance Act (DGA). Daarin staan regels voor de nu opkomende datadeelmarkten als het gaat om neutraliteit, (her)gebruik en gebruikersbescherming.

De DGA is 24 september 2023 ingegaan en gaat over - relatief nieuwe - marktplaatsen die het delen van data tussen partijen mogelijk maken. Dit type platforms vormt de verbinding tussen een datadeler en een dataontvanger. De verwachting is dat er steeds meer van deze bedrijven en organisaties ontstaan die ondernemers gaan ontzorgen in de dataketen en via hen de waarde van data vertrouwd willen ontsluiten.

Minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat): “Data zijn de grondstof van een goed functionerende digitale economie. Daarom is het belangrijk om aan de voorkant tot goede afspraken te komen voor ondernemers en consumenten. Bedrijven verzamelen bijvoorbeeld informatie over gedrag en stemmen hun aanbod daarop af. Om te zorgen dat het gebruik van data en het delen daarvan via marktplaatsen veilig gebeurt, is er nu de DGA. Daar gaan alle ondernemers en consumenten profijt van hebben.”

Afspraken voor ontwikkeling datadeelmarkt

De DGA regelt de betrouwbaarheid, toegang en neutraliteit van data. Bijvoorbeeld bij het gebruiken van geanonimiseerde medische gegevens voor nieuw medicijnonderzoek. Ook regelt de DGA het delen van gegevens door bedrijven en consumenten via zogenaamde databemiddelingsdiensten. Deze diensten moeten zich voortaan registreren en mogen ontvangen gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken. Zo probeert de DGA gegevens te beschermen en tegelijkertijd een alternatief te bieden voor een beperkt aantal grotere bedrijven die nu nog de datamarkt domineren.



De Autoriteit Consument en Markt (ACM) wordt de toezichthouder op naleving van de DGA. Bij hen zullen databemiddelingsdiensten zich ook moeten registreren. Meer informatie over DGA is beschikbaar via ACM en hier te vinden.