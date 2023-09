Nieuw pneumokokkenvaccin voor kinderen vanaf 2024

Eerder dit jaar adviseerde de Gezondheidsraad om gebruik te maken van een nieuw pneumokokkenvaccin voor kinderen, het zogenoemde PCV13 of PCV15. De inzet van een van deze vaccins behaalt meer gezondheidswinst tegen pneumokokken dan het huidige vaccin. Staatssecretaris Maarten van Ooijen (VWS) neemt het advies van de Gezondheidsraad over en is erin geslaagd hiervoor het benodigde geld vrij te maken. Dit houdt in dat vanaf de zomer van 2024 de eerste kinderen naar verwachting worden gevaccineerd met een van deze nieuwe, betere vaccins.

Welke van de vaccins straks wordt aangeboden, PCV13 of PCV15, is afhankelijk van de uitkomst van de aanbesteding die het RIVM in opdracht van staatssecretaris Van Ooijen uitvoert. De pneumokokkenvaccinatie beschermt tegen de meest voorkomende typen pneumokokken. Baby's krijgen in hun eerste levensjaar 3 prikken. Pneumokokken kunnen middenoorontsteking, bijholteontsteking en bronchitis veroorzaken, maar kunnen ook leiden tot ernstige longontsteking, hersenvliesontsteking of bloedvergiftiging.

Locatiewijziging griepvaccinatie zwangere vrouwen zonder medische indicatie

Met ingang van dit jaar krijgen zwangere vrouwen zonder medische indicatie (vanaf 22 weken zwangerschap) de mogelijkheid om de griepprik bij het consultatiebureau te halen in plaats van bij de huisarts. Op advies van het RIVM is ervoor gekozen om de maternale griepvaccinatie op dezelfde manier aan te bieden als de maternale kinkhoestvaccinatie. Zwangere vrouwen met een medische indicatie krijgen een uitnodiging voor de griepprik bij de huisarts, zoals zij gewend zijn.

Vaccinatiegraad 2022

Het Nivel onderzoekt in opdracht van het RIVM jaarlijks de vaccinatiegraad van het Nationaal Programma Grieppreventie (NPG) en het Nationaal Programma Pneumokokkenvaccinatie voor Volwassenen (NPPV). In 2022 heeft 56,8% van de doelgroep een griepvaccinatie gehaald. Dit is lager dan in 2021 (58,3%), maar hoger vergeleken met de cijfers vóór de coronapandemie in 2019 (52,6%). In 2022 heeft 63% van de NPPV-doelgroep een vaccinatie gehaald, in tegenstelling tot 74,1% in 2021. Omdat voor de NPPV jaarlijks een ander leeftijdscohort wordt uitgenodigd, is een goede vergelijking tussen de jaren niet mogelijk.