70 Nederlandse start- en scale-ups naar 's werelds grootste techbeurs CES 2024

De Consumer Electronics Show (CES), de grootste mondiale techbeurs van 9-12 januari 2024 in het Amerikaanse Las Vegas, draait steeds minder om spannende gadgets maar juist meer om innovatieve technologische oplossingen. Bijvoorbeeld voor maatschappelijke en economische uitdagingen op het gebied van energie, digitalisering zoals fotonica, circulaire grondstoffen en gezondheidszorg. Dit jaar gaan 70 Nederlandse startups naar de CES om zich te presenteren aan potentiële klanten en investeerders. Zij zijn ook bij het officiële pre-event CES Unveiled op donderdag 12 oktober in Zaandam.

Het Nederlandse kabinet zet de komende jaren extra stappen om het Nederlandse startup- en scale-up ondernemingsklimaat verder te verbeteren. Daarom zijn vijf uitgewerkte ambities vastgesteld voor meer financiering en betere toegang tot marktkapitaal, voldoende beschikbaar talent, een hoger aantal techbanen, meer doorgroei naar scale-ups en een focus op kennisintensieve startups (deep tech).

Minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat): “De CES in Las Vegas en andere handelsmissies zijn een mooie kans om te leren van wat de Amerikanen goed doen. Ook ervaren we waardering voor ons Nederlandse ondernemerschap. De Amerikanen blijven een goed voorbeeld als het gaat om het stimuleren van startups en scale-ups. Ze zijn sterk in de samenwerking tussen onderzoek en bedrijfsleven, maar ook met het doen van durfinvesteringen. Het is dus belangrijk dat we veelbelovende Nederlandse groeibedrijven via de CES positioneren. Dat draagt ook bij aan de kabinetsdoelstellingen om het Nederlandse startup en scale-up ondernemingsklimaat de volgende stap te laten zetten en leidend te houden in Europa.”

Innovatieve oplossingen voor een betere wereld

De deelnemende Nederlandse groeibedrijven komen uit het hele land en zijn actief in verschillende sectoren zoals healthtech, energietransitie en high tech. Zo werkt MantiSpectra aan een kleine spectrale chip die materiaaleigenschappen nauwkeurig in real-time kan meten en op grote schaal geproduceerd kan worden. LV Energy ontwikkelt nieuwe technologie die elektrische energie uit geluidsgolven haalt en Breggz, de startup opgericht door zanger Xander de Buisonjé, bouwt een draadloze, op maat gemaakte, in-ear computer.

CES Unveiled: officiële pre-event CES en start voor de Nederlandse missie

De officiële aftrap van de Nederlandse CES Las Vegas-missie vindt plaats tijdens CES Unveiled op 12 oktober in het Taets Art & Event Park in Zaandam. Het CES-thema van dit jaar is Tech for One World. Tijdens dit pre-event zullen deelnemende startups zichzelf presenteren en een voorproefje bieden van de innovaties die naar de CES 2024 gaan.

Dit jaar werkt CES Unveiled Amsterdam samen met World Summit AI om de positie van de regio als wereldwijde technologie hub te versterken. Op het evenement staan inspirerende sprekers zoals Gary Shapiro, president Consumer Tech Association, Michiel Scheffer, president European Innovation Council en Constantijn van Oranje, special envoy Techleap.nl. Bezoekers krijgen de gelegenheid om de nieuwste ontwikkelingen te zien op gebieden zoals healthtech, generative AI, energietransitie, wearables en nanotechnologie.

Nederlandse CES-deelnemers

De deelnemende Nederlandse startups volgen de komende maanden een trainingsprogramma aangeboden door de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK), Buitenlandse Zaken en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Hiermee kunnen zij zichzelf zo goed mogelijk presenteren aan een wereldwijd netwerk van potentiële klanten, investeerders en journalisten op CES in de Verenigde Staten.

CES is de jaarlijkse ontmoetingsplaats voor meer dan 170.000 bedrijven en investeerders uit ongeveer 160 landen. Bekijk de volledige lijst met deelnemende Nederlandse bedrijven. Nederland neemt voor de achtste keer deel aan CES. In de afgelopen zeven jaar hebben honderden Nederlandse bedrijven deelgenomen aan de missie die hen helpt om internationaal op te schalen. Voor velen van hen was CES een doorbraak.

Een voorbeeld is CES 2017-deelnemer Sendcloud, een verzendservice voor webwinkels die het hele verzendproces optimaliseert en opschaalt. Het Nederlandse bedrijf is nu wereldwijd actief en heeft inmiddels een geschatte bedrijfswaardering van 750 miljoen dollar. Th3rd, dat 3D-printen als service aanbiedt om producten op grote schaal te digitaliseren, nam deel aan CES in 2019. Zij hebben grote internationale klanten kunnen werven zoals Vans en Adidas en zijn eerder dit jaar overgenomen door SNAP.