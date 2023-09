Benoeming waarnemend commissaris van de Koning in Gelderland

De heer drs. H.J.J. (Henri) Lenferink wordt waarnemend commissaris van de Koning in de provincie Gelderland. De ministerraad heeft op voorstel van minister De Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten om hem voor te dragen voor benoeming. De benoeming gaat in op 2 oktober 2023.

De heer Lenferink was tussen 15 mei 2003 en 1 september 2023 burgemeester van de gemeente Leiden. Daarvoor was hij ruim 9 jaar wethouder in de gemeente Arnhem.

Op woensdag 27 september heeft de minister op het provinciehuis te Arnhem gesproken met Provinciale Staten van Gelderland over het voordragen van de heer Lenferink voor benoeming tot een waarnemend commissaris van de Koning.

Deze benoeming volgt op het tijdelijk terugtreden van de heer drs. J.C.G.M. (John) Berends MPA.