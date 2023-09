Staatssecretaris Alexandra van Huffelen bezoekt Sint Maarten, Curaçao en Bonaire

Staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Koninkrijksrelaties brengt van 30 september tot en met 5 oktober een werkbezoek aan Sint Maarten, Curaçao en Bonaire. Het bezoek staat voor een groot deel in het teken van het herdenkingsjaar slavernijverleden. Zo neemt ze op Sint Maarten deel aan een Catshuissessie met vertegenwoordigers van alle zes eilanden en is zij op Curaçao voor de rehabilitatie van Tula. Daarnaast zal de staatssecretaris op Bonaire bestuurlijke gesprekken voeren over de wetten die de bestuurlijke en financiële verhoudingen tussen Europees Nederland en Caribisch Nederland regelen, de WolBES/FinBES.

Sint Maarten

Het werkbezoek van staatssecretaris Van Huffelen begint op zaterdag 30 september op Sint Maarten met een ontmoeting met premier Jacobs. Op 1 en 2 oktober vindt de Catshuissessie plaats, waarbij de bewindsvrouw in gesprek gaat met vertegenwoordigers van Curaçao, Aruba, Sint Maarten, Bonaire, Saba en Sint Eustatius over de doorwerking van het slavernijverleden en de wijze waarop inhoud wordt gegeven aan het herdenkingsjaar slavernijverleden. Een bijzonder onderdeel van deze bijeenkomst is een break-out-sessie met het jeugdparlement van Sint Maarten.

Curaçao

In de avond van 2 oktober reist staatssecretaris Van Huffelen door naar Curaçao. Op 3 oktober gaat ze in gesprek met Vrouwen van Curaçao over onder meer de doorwerking van het slavernijverleden. Die dag staan ook ontmoetingen met premier Pisas en de gouverneur op de agenda en de avond staat volledig in het teken van de rehabilitatie van Tula, die in 1795 de grote slavenopstand op Curaçao leidde.

Tijdens het bezoek aan Curaçao staan verder ook een bezoek aan Swaen Village, een ontmoeting met organisaties die zich inzetten voor de LHBTQI-gemeenschap op Curaçao, een gesprek met economiestudenten van de Universiteit van Curaçao en een mini-conferentie met het maatschappelijk middenveld op het programma.

Bonaire

Tijdens het bezoek aan Bonaire op 5 oktober, zal de staatssecretaris bestuurlijke gesprekken voeren over de wetten die de bestuurlijke en financiële verhoudingen tussen Europees Nederland en Caribisch Nederland regelen, ofwel de WolBES/FinBES. In dit kader zit zij om de tafel met de werkgroep WolBES/FinBES, het Bestuurscollege en de Eilandsraad.



Op donderdag 5 oktober april reist staatssecretaris Van Huffelen weer terug naar Nederland.