Mariniers op weg naar Bosnië en Herzegovina

De hoofdmacht van de marinierseenheid is zojuist vanaf Vliegbasis Eindhoven vertrokken naar Bosnië en Herzegovina. Het betreft 100 van de totaal 150 mariniers. Ze gaan deel uitmaken van EUFOR Althea. De andere 50 zijn eerder al naar het Balkanland gegaan.

Vergroot afbeelding Beeld: © Ministerie van Defensie De EUFOR Althea in Bosnië en Herzegovina is een EU geleide militaire missie die in december 2004 is gestart. EUFOR nam toen de verantwoordelijkheid voor het behouden van de 'Safe and Secure Environment (SASE)' in Bosnië en Herzegovina over van de NAVO missie Stabilization Force (SFOR). Stabiliteit op de westelijke Balkan is ook voor Nederland belangrijk, daarom draagt Nederland bij aan deze militaire missie in EU-verband.

Multinationaal bataljon

De marinierscompagnie gaat deel uitmaken van het multinationale bataljon van EUFOR Althea. Het bataljon kan vanuit Camp Butmir in Sarajevo ingezet worden in heel Bosnië en Herzegovina. De eenheid is in te zetten voor meerdere taken, van patrouilles, tot crowd & riot control, maar ook als snelle eenheid om ergens in het land steun te verlenen. Verder horen gezamenlijke oefeningen met de Bosnische krijgsmacht tot het takenpakket. Over 6 maanden wordt de Nederlandse eenheid afgelost door een andere Nederlandse marinierscompagnie. In totaal heeft Nederland toegezegd om de taken voor EUFOR Althea gedurende 1 jaar uit te voeren.

Stafofficieren en inlichtingenteam

Naast de marinierscompagnie zijn in Bosnië en Herzegovina al enige tijd enkele stafofficieren en een inlichtingenteam. Zij leveren een bijdrage aan het hoofdkwartier van de missie EUFOR Althea op kamp Butmir, zodat de missie goed is aan te sturen.