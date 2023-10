Rehabilitatie van Curaçaose verzetsheld verplaatst naar 4 oktober

Wegens plotselinge noodweer op Curaçao is de rehabilitatie van de Curaçaose verzetsheld Tula gisteravond afgelast. De organisatoren van het officiële programma hebben besloten de ceremonie te verplaatsen naar woensdag 4 oktober, van 17.30 tot 18.30 uur lokale tijd op Curaçao.

De ceremonie zal worden gehouden op de locatie waar Tula is geëxecuteerd, achter Fort Amsterdam in Willemstad. Staatssecretaris Alexandra van Huffelen houdt er een toespraak waarin ze de formele rehabilitatie namens Nederland zal uitspreken. De rehabilitatie van Tula is een van de toezeggingen in navolging van de excuses van minister-president Mark Rutte namens de regering op 19 december 2022.