Aanvraag nieuwe vergunningen voor lokale, private 5G-netwerken mogelijk

Nederlandse bedrijven en consumenten kunnen gebruik maken van de 5G-technologie via landelijke mobiele communicatienetwerken. Daarnaast stelt minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) aan bedrijven en organisaties ook nieuwe lokale vergunningen beschikbaar voor draadloze, private 5G-netwerken. Partijen kunnen daarop bijvoorbeeld hun eigen bedrijfsprocessen draaien. Het aanvragen van deze lokale vergunningen op een specifiek deel van de zogenoemde 3,5 Gigahertz band kan vanaf medio oktober 2023 op basis van een nieuw uitgiftebeleid dat vandaag is gepubliceerd.

Op Nederlandse bedrijventerreinen en binnen individuele bedrijven of organisaties zijn straks meer mogelijkheden voor eigen digitale, draadloze infrastructuur. Dat is belangrijk, bijvoorbeeld om eigen processen ongestoord en beschermd te laten werken. Bedrijven kunnen straks, al dan niet gezamenlijk, een eigen 5G-netwerk aanleggen, zodat zij met eigen frequenties en op eigen terrein bijvoorbeeld virtual reality kunnen gebruiken of slimme, complexe apparaten zoals zelfrijdende voertuigen of robots in fabrieken kunnen aansturen.

Vernieuwd beleid voor uitgifte van lokale, private 5G-vergunningen

Eerder gold voor het aanvragen van dergelijke vergunningen: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. De eerstkomende partij was dan zo goed als verzekerd van frequentieruimte, die bovendien ook maximaal was beschermd. Dat betekende dat andere bedrijven in dezelfde regio minder of weinig kans hadden op een lokale vergunning. Reden voor het ministerie van EZK om het uitgiftebeleid te vernieuwen.

Bedrijven worden weliswaar nog altijd volgens het wie-het-eerst-komt-wie-het-eerst-maalt-principe geholpen bij hun vergunningsaanvragen, maar nieuwe aanvragers hebben dezelfde rechten op het frequentiegebruik als hun buren, die misschien al een vergunning hebben. Dat betekent ook dat bedrijven met een vergunning straks rekening moeten houden met de verplichting van onderling overleg en afstemming van gebruik, eventueel met ondersteuning van toezichthouder Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI). Op deze manier kunnen veel meer bedrijven gebruikmaken van de kansen van snelle private netwerken in de 3,5 Gigahertz-band en versterken we de digitale kracht van ons bedrijfsleven.

In de 3,5 GHz-band komt 2x50 Megahertz (van de totale 400) beschikbaar voor lokale draadloze toepassingen van bedrijven en organisaties. Op basis van het gewijzigde Nationaal Frequentieplan komen deze private vergunningen vanaf 1 december 2023 ook daadwerkelijk beschikbaar.