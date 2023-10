Vijlbrief neemt advies Verschillencommissie in ontvangst

Staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) heeft vandaag het advies ‘Veilig, schadevrij en verduurzaamd’ van de Verschillencommissie onder leiding van Pieter van Geel in ontvangst genomen. Van Geel deed onderzoek naar de verschillen die zijn ontstaan bij de afhandeling van schade en de versterking van woningen in het aardbevingsgebied.

De staatssecretaris noemde de onuitlegbare verschillen in de afhandeling van schade of versterking al vaker een van de meest lastige problemen waar hij tijdens zijn bezoeken aan Groningen veelvuldig mensen over spreekt. De commissie herkent dit beeld en oordeelde dat er geen simpele oplossingen zijn voor dit vraagstuk.

De commissie komt tot het oordeel dat het individueel oplossen van de ontstane zichtbare en onzichtbare verschillen niet mogelijk is zonder weer nieuwe verschillen te creëren. Daarom is men met een breder advies gekomen waarbij er zowel naar de schadeafhandeling, de versterking en de verduurzaming is gekeken. Belangrijkste doel van het advies is het voor iedereen realiseren van een veilige, schadevrije en verduurzaamde woning in een leefbare wijk, dorp of buurt.

Staatssecretaris Vijlbrief: “Ik ga de komende tijd aan de slag met de adviezen van de Commissie. Deze adviezen schetsen een aantrekkelijk toekomstbeeld waar ik, binnen de grenzen van het mogelijke, aan wil werken. Daarvoor bespreek ik met het IMG en NCG de mogelijkheden en kom zo snel als mogelijk met een uitwerking. Tot die tijd mogen de schadeafhandeling en versterking geen vertraging oplopen.”

Vijlbrief schrijft in zijn begeleidende brief aan de Tweede Kamer dat hij nadrukkelijk wil voorkomen dat hij aan de mensen in het aardbevingsgebied beloften doet, of verwachtingen wekt, die uiteindelijk niet uitvoerbaar blijken of niet snel genoeg gerealiseerd kunnen worden. Dit is in het verleden al te vaak misgegaan.