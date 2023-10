Meer mkb’ers benutten digitalisering, toegang tot gigabitinternet verbeterd

Door extra publieke en private investeringen in innovatieve digitale technologie, moderne regels voor digitale markten en meer beschikbaarheid van snelle digitale infrastructuur zijn de vijf kabinetsdoelen voor de digitale economie afgelopen jaar dichterbij gekomen. Zo hebben meer Nederlanders (van 91% naar 98%) toegang tot gigabitinternet en past 80% van het mkb (was 75,3%) een basisniveau van digitalisering toe. Dat blijkt uit de voortgangsrapportage 2023 van de kabinetsstrategie Digitale Economie van minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) waarmee de ministerraad akkoord is gegaan.

Het kabinet heeft in 2022 vijf ambitieuze doelen gesteld voor het versnellen van digitalisering door het mkb, meer digitale innovatie en -vaardigheden, goedwerkende online markten, een sterke digitale infrastructuur in Nederland én het verbeteren van cybersecurity. Die moeten er onder andere toe leiden dat in 2030 élke consument en élk bedrijf toegang heeft tot internet met een snelheid van tenminste 1 Gigabit per seconde en dat 95% van de mkb’ers inzet op digitalisering.

Minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat): “Het is goed om te zien dat we met digitalisering vooruitgang blijven boeken. Er zijn wat mij betreft wel diverse aandachtspunten voor zowel overheid als bedrijfsleven. Zo verbetert ons cybersecurity bewustzijn, maar onderneemt met name het kleine mkb te weinig actie om online risico’s te melden en cybersecurity onderdeel te maken van hun bedrijfsvoering. Daarnaast gaan de wereldwijde technologische ontwikkelingen op gebieden als AI, datadelen en cloud zó snel dat Nederland en de EU op achterstand staan. We moeten economisch, qua kennis en qua regulering van kansen en risico’s met gerichte stappen een inhaalslag maken.”

Digitalisering in het bedrijfsleven

Ondernemers en onderzoekers zijn via Europese en nationale financiering op weg is geholpen om digitalisering te versnellen. Zo zijn er forse publieke investeringen in digitale innovatie gedaan via het Nationaal Groeifonds. En via de European Digital Innovation Hubs (EDIH’s) is er financiering beschikbaar gesteld voor het digitaliseren van de maakindustrie.

Ook heeft het kabinet het Actieplan Groene en Digitale Banen gelanceerd om uiteindelijk 1 miljoen digitaal geschoolden in 2030 te bereiken. Dat aantal staat nu op 707.000 digitaal geschoolden, een toename van meer dan 10% in het afgelopen jaar. Al met al past nu 80% (was 75,3%) van de Nederlandse mkb’ers een basisniveau van digitalisering toe.

Daarnaast is het streven van het kabinet om ook het gebruik van geavanceerde digitale technologieën – zoals cloud, kunstmatige intelligentie en big data - binnen het mkb te verhogen tot tenminste 75% in 2030.



Beschikbaarheid snelle vaste netwerken verbeterd, aandacht voor mobiel

Uit de voortgangsrapportage blijkt dat 98% van de Nederlandse aansluitingen (was 91% een jaar geleden) nu toegang heeft tot snel breedbandinternet (≥1 Gigabit per seconde) via kabel of glasvezel. De doelstelling is om dit voor 2030 overal te hebben gerealiseerd: óók in de zogenoemde buitengebieden, zodat alle inwoners en bedrijven in Nederland hiervan gebruik kunnen maken. Aandachtspunt blijft de voorgenomen veiling van de 3,5 Gigahertz-band voor mobiele communicatie (5G-technologie). Deze kan nu op z’n vroegst in 2024 plaatsvinden, omdat diverse bedrijven in beroep zijn gegaan tegen het frequentieplan van het kabinet.

Het kabinet heeft zich op het gebied van digitale infrastructuur ook actief ingezet voor het tegengaan van Europese internettolheffingen en er is een zeekabelcoalitie opgezet om de positie van Nederland als digitaal knooppunt te behouden en verder te versterken. Het afgelopen jaar zijn bovendien diverse moderniseringen van digitale EU-regels van kracht geworden zoals de Digital Services Act (DSA), Data Governance Act (DGA) en de Digital Markets Act (DMA). Regulering op het gebied van veiligere digitale producten (Cyber Resilicience Act), de data-economie (Data Act) en kunstmatige intelligentie (AI Act) wordt in de toekomst van kracht.

De voortgangsrapportage 2023 van de kabinetsstrategie Digitale Economie is hieronder te lezen. De kabinetsambities op het gebied van digitalisering zijn afgeleid van de EU-doelen voor 2030. Uit het onlangs gepubliceerde jaarlijkse EU Digital Decade-overzicht blijkt dat Nederland goed op weg is om deze doelen te halen en nog altijd een Europese digitale koploper is.