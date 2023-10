Benoeming waarnemend Gouverneur voor Sint Maarten

De Rijksministerraad heeft ingestemd met de voordracht voor de benoeming van mevrouw E. (Emiko) Bird-Lake tot waarnemend Gouverneur van Sint Maarten.

Emiko Bird-Lake kan indien nodig de Gouverneur Ajamu Baly vervangen. De Gouverneur van Sint Maarten vertegenwoordigt de Koning en is in die hoedanigheid het hoofd van de regering van Sint Maarten. In die functie is hij onschendbaar en zijn de ministers verantwoordelijk. Als koninkrijksorgaan behartigt de Gouverneur de belangen van het Koninkrijk der Nederlanden.

Emiko Bird-Lake (1971) is geboren op Sint-Maarten. Zij studeerde geneeskunde aan de Universiteit Leiden en deed haar specialisatie als cardioloog bij het Vrije Universiteit Medisch Centrum(VUMC) te Amsterdam. Zij werkt momenteel als cardioloog bij het Sint Maarten Medical Center (SMMC) en het Saba Cares medical center. Zij is ook coördinator van de intensive care afdeling van het Sint Maarten Medical Center. Daarnaast is zij voorzitter of lid van diverse commissies en stichtingen op medisch gebied.