Nederland verhoogt bijdrage voor humanitaire hulp aan Gaza

Nederland maakt nog eens 15 miljoen euro vrij voor humanitaire hulp aan de inwoners van Gaza. Dat heeft minister Liesje Schreinemacher voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking vrijdag bekendgemaakt. Het geld is bestemd voor voedsel, water en medische zorg aan de bevolking, en gaat naar het Rode Kruis, het Wereldvoedselprogramma en aantal Nederlandse hulporganisaties. ‘De noden zijn ontzettend hoog. Er is behoefte aan medicijnen, water en voedsel. Daar is dit geld voor bestemd.’

In de praktijk blijkt het een enorme opgave om de hulp op de plaats van bestemming te krijgen. ‘Dat moet echt veel meer en veel sneller. Daar dringen we als kabinet bij alle internationale contacten op aan. Er moet een humanitaire pauze komen zodat de hulp Gaza in kan’, zegt de minister.

De humanitaire situatie in Gaza verslechtert iedere dag. Het kabinet zegde daarom al eerder al 10 miljoen euro toe voor het getroffen gebied. Bijna 1,3 miljoen mensen hebben dringend behoefte aan water, medicijnen en voedsel.

De Verenigde Naties becijferden eerder dat er 294 miljoen dollar nodig is om te reageren op de dringende noden van de bevolking in Gaza en de regio. De twee Nederlandse bijdragen komen bovenop de 51 miljoen euro die Nederland dit jaar voor ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp aan de Palestijnen heeft uitgetrokken.