Minister Yeşilgöz-Zegerius brengt bezoek aan president Macron van Frankrijk

Minister Yeşilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid) bracht op 31 oktober 2023 een bezoek aan de Franse president Macron in Parijs. Tijdens hun 50 minuten durende ontmoeting spraken ze over o.a. binnenlandse veiligheid, extremisme, migratie en de aanpak van de georganiseerde criminaliteit. Ook de situatie in het Midden-Oosten kwam aan bod alsmede de effecten die dit heeft in Frankrijk en Nederland, waaronder antisemitisme. Tevens werden enkele Europese dossiers besproken waaronder Europese onafhankelijkheid (de Open Strategische Autonomie) en duurzaamheid. Afgesproken is dat Frankrijk en Nederland hun uitstekende samenwerking op de veiligheidsdossiers voortzetten en intensiveren. Criminaliteit stopt namelijk niet bij de grens.