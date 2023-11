14 Nederlandse onderzoeksfaciliteiten krijgen 184 miljoen euro ondersteuning

Minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) heeft vandaag het besluit genomen om deze ondersteuning vanuit de eerste financieringsronde voor Faciliteiten Toegepast Onderzoek (FTO) toe te kennen. De investeringsvoorstellen zijn afkomstig van een aantal TO2-organisaties (TNO, MARIN, NLR en Wageningen Research) en diverse Rijkskennisinstellingen (Naturalis, NFI, RCE en RIVM).

“De Nederlandse kennisbasis is en blijft ijzersterk. Onderzoekers en ondernemers lossen samen wereldwijde uitdagingen op en ontwikkelen daarvoor producten of diensten. Maar kennis komt niet uit zichzelf succesvol op de markt en bovendien ondervinden we op innovatiegebied wereldwijd een alsmaar sterk toenemende concurrentie. Bijvoorbeeld bij technologieën die nodig zijn voor verduurzaming en digitalisering. Willen we succesvol blijven, dan zijn excellente en moderne onderzoeksfaciliteiten daarvoor de basis. Daar investeert het kabinet nu extra in”, aldus minister Micky Adriaansens (EZK).