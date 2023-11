Kentekenplicht voor bijzondere bromfietsen, zoals BSO-bus

Vanaf het moment dat de registratie- en kentekenplicht ingaat, geldt deze voor alle nieuwe bijzondere bromfietsen. Degene die al zijn toegelaten, krijgen een jaar de tijd om dit te regelen.

Minister Harbers: “We zien steeds meer nieuwe en innovatieve voertuigen om ons heen. Slechts een deel daarvan is goedgekeurd en mag je gebruiken op de weg. Als voertuigen qua uiterlijk op elkaar lijken, is het lastig om te zien of dat specifieke voertuig is goedgekeurd. Dat vind ik onwenselijk, want niet-goedgekeurde voertuigen zijn niet veilig genoeg bevonden. De invoering van een kentekenplicht zorgt ervoor dat mensen én handhavers in één oogopslag kunnen zien of zij met dit voertuig mogen rijden.”