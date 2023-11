Minister-president Rutte bezoekt Qatar

Minister-president Rutte brengt woensdag 8 november een bezoek aan Qatar. Hij wordt daar op uitnodiging van de emir van Qatar, sjeik Tamim bin Hamad Al Thani, ontvangen voor een gesprek. Ook minister-president sjeik Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani is hierbij aanwezig.

Tijdens de ontmoeting van minister-president Rutte en sjeik Tamim bin Hamad Al Thani staat de situatie in Israël en de Palestijnse gebieden centraal. Er wordt gesproken over het belang van een continue en veilige corridor voor hulpmiddelen, de mogelijkheid voor buitenlanders om Gaza zo snel mogelijk te kunnen verlaten, en het belang van de vrijlating van alle gegijzelden. Ook wordt gesproken over de noodzaak om regionale escalatie te voorkomen en het belang van een langetermijnoplossing voor het conflict.