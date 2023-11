F-16-trainingscentrum voor Roemeense en Oekraïense vliegers geopend

In Roemenië is vandaag het eerste Europese F-16-trainingscentrum (EFTC) geopend. De leslocatie is bedoeld om Roemeense en Oekraïense vliegers op te leiden tot F-16-vlieger. Minister Kajsa Ollongren en haar Roemeense ambtsgenoot Angel Tîlvăr namen de opening voor hun rekening. Het trainingscentrum staat volgens Ollongren symbool voor de manier waarop Europese landen hun krachten bundelen. Daarmee maken ze de verdediging van Europa sterker.

Vergroot afbeelding Beeld: © Ministerie van Defensie

De Roemeense luchtmacht beschikt sinds kort zelf over F-16’s. Als NAVO-bondgenoot wil het land de toestellen inzetten om het oostelijke luchtruim van de alliantie in de gaten te houden. Een F-16-opleidingslocatie in eigen land, waar ook Roemeense vliegers gebruik van maken, is een belangrijke mijlpaal. Minister Ollongren: “Roemenië zal hierdoor een cruciale bijdrage kunnen leveren aan de bescherming van de Europese oostflank. De toekomst van het trainingscentrum ligt in bekwame handen”. De opening vond plaats in het bijzijn van zowel de Amerikaanse als de Oekraïense ambassadeur in Roemenië. Ook was fabrikant Lockheed Martin vertegenwoordigd.

In het Roemeense trainingscentrum zullen ook Oekraïners opgeleid worden tot F-16-vlieger. Volgens Ollongren is het trainen van deze vliegers en de levering van F-16-toestellen een belangrijke stap in de verdediging van Oekraïne tegen de Russische agressie. De bewindsvrouw bezocht nog geen 2 weken geleden het door oorlog geteisterde Kharkiv en Kyiv in Oekraïne. Daar zag ze met eigen ogen dat Oekraïne nog steeds even vastberaden is de strijd te winnen als op de eerste dag van de Russische invasie.