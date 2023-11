Pas op: je nadert een schoolzone!

In de loop van 2024 krijgen automobilisten een digitale waarschuwing als ze in de buurt rijden van een schoolzone. Uit een proef blijkt namelijk dat meer dan de helft van de automobilisten zegt het gedrag aan te passen na een dergelijke waarschuwing. Cruciaal, aangezien schoolgaande kinderen behoren tot de meest kwetsbare groep verkeersdeelnemers.

Een schoolzone is een gebied rond een school, dat is aangewezen door de gemeente. De digitale melding komt bovenop de wegaanduidingen die al zijn neergezet bij de bestaande schoolzone.

Minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat): “Als scholen beginnen of eindigen, krioelt het van de ouders en kinderen rondom elke school. Op de fiets, te voet of op weg naar de auto. Dit kan onverwachte situaties opleveren, want kinderen zijn nog bezig met het begrijpen van de situaties in het verkeer. Ik vind het een hele mooie uitkomst dat nu blijkt dat data hierbij kan helpen. Als mensen hun rijgedrag aanpassen door een alarm dat ze krijgen in hun auto, zijn ze extra scherp en daarmee wordt de kans op ongelukken kleiner.”

Succesvolle proef

Vanaf december 2022 tot juni 2023 is er geëxperimenteerd met de digitale waarschuwing in vijf gemeenten: Amsterdam, Helmond, ’s-Hertogenbosch, Meijerijstad en Rotterdam. Niet alleen brachten die gemeenten de locaties van hun 190 schoolzones in kaart, maar ze maakten met de PO-raad (de sectorvereniging voor primair onderwijs) ook een database met alle informatie over de schooltijden en schoolvakanties.

Wanneer automobilisten rond start en einde lesdag in de buurt reden van een schoolzone, kregen zij tijdens de proef een seintje. Ze kregen dan via de (navigatie)app een gesproken bericht of een speciale waarschuwingstekst met de boodschap: ‘Je nadert een schoolzone. Matig je snelheid.’ ANWB, Be-Mobile, Tripservice en Locatienet deelden de schoolzone-informatie via hun reisapps en GeoJunxion gebruikte de schoolzone-data voor klanten in de logistieke en automotive sector.

Van de 3.500 gebruikers die hebben deelgenomen aan de enquêtes in de proef, gaf ruim twee derde aan de waarschuwing waardevol te vinden. En meer dan de helft geeft aan dat ze alerter zijn en dat ze het gedrag hebben aangepast door langzamer te gaan rijden. Dat is goed voor de verkeersveiligheid, daarom wordt de proef nu landelijk uitgerold.

Landelijke invoer

In de loop van 2024 verzamelt de PO-raad de gegevens over schooltijden, vakanties en vrije dagen van alle scholen in Nederland. Die database wordt gedeeld met het Nationale Dataportaal Wegverkeer (NDW), die de taak heeft om die gegevens te combineren met de locatiedata van schoolzones. Daarna zal het NDW deze informatie toegankelijk maken voor alle navigatieapps en autofabrikanten. Hieronder valt ook de logistieke sector.

Op die manier wordt het in heel Nederland mogelijk om een seintje te krijgen als je een schoolzone inrijdt. Dat is een veelbelovende stap in de richting van een veiligere verkeersomgeving voor kinderen rond scholen.