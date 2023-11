Benoeming korpschef bij de politie

Janny Knol wordt korpschef van de politie. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht tot benoeming op voorstel van minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid. De benoeming gaat in per 1 maart 2024.

Janny Knol volgt Henk van Essen op, die sinds 2020 korpschef bij de politie is.

J.C. (Janny) Knol MA heeft brede ervaring binnen de politie. Sinds februari 2022 is zij politiechef Oost-Nederland. Daarvoor was zij onder meer plaatsvervangend politiechef Noord-Nederland en lid eenheidsleiding Oost-Nederland. Zij startte haar loopbaan in 1990 als agent bij de gemeentepolitie Deventer.

Janny Knol behaalde een master Strategisch Leiderschap aan de School voor Politieleiderschap/NSOB. Zij volgde in 2018 en 2019 het ABD Kandidatenprogramma.