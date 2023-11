Kabinet reserveert ruim 2 miljard euro voor steun aan Oekraïne

Nederland blijft Oekraïne onverminderd steunen. Voor 2024 heeft het kabinet ruim € 2 miljard gereserveerd. Het bedrag is vooral bedoeld voor militaire steun, maar er is ook geld voor waarheidsvinding en gerechtigheid, herstel en wederopbouw, en donaties aan fondsen. Dat melden de ministers van Defensie, Buitenlandse Zaken en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Het kabinet komt hiermee tegemoet aan de belofte die afgelopen zomer is gedaan tijdens de NAVO-top in Vilnius. Nederland committeerde zich daar met de ondertekening van de G7-verklaring om Oekraïne op de lange termijn te blijven steunen.

Met het bedrag voor militaire steun wordt invulling gegeven aan de Oekraïense behoefte. Die is er bijvoorbeeld op het gebied van munitie en instandhouding van reeds geleverde platformen en systemen. Zo wil Nederland een bijdrage leveren aan versterking van de Oekraïense luchtverdediging, zodat het land zich kan blijven verdedigingen tegen aanvallen op kritieke infrastructuur.

Daarbovenop stelt het kabinet voor de eerste vier maanden van 2024 € 102 miljoen beschikbaar voor humanitaire steun, herstel en wederopbouw. In het voorjaar van 2024 vindt er een update plaats van de Oekraïense behoeften: op basis daarvan zal het kabinet de verdere bijdrage aan herstel en wederopbouw bepalen. Ook wordt er € 89 miljoen vrijgemaakt voor accountability, onder meer voor kosten voor de toekomstige huisvesting van een speciaal Oekraïne-tribunaal. Tenslotte wordt er € 3 miljoen gedoneerd voor de cyberveiligheid van Oekraïne.

“Nederland geeft hiermee een boodschap van onverminderde solidariteit aan de Oekraïense bevolking. Die kan rekenen op voorspelbare Nederlandse steun zolang als dat nodig is. Het is ook een politiek signaal richting Rusland dat het kabinet vastberaden is de steun aan Oekraïne voort te zetten”, zo melden de bewindslieden in de Kamerbrief.

Het gereserveerde bedrag is vergelijkbaar met de reservering voor dit jaar. Voor 2023 was € 2,5 miljard gereserveerd. In de zomer is daar nog eens € 1,7 miljard aan toegevoegd voor de intensivering van militaire steun.