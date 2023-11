Marineschip Zr.Ms. Holland naar Middellandse zee voor mogelijke inzet rond Gaza

Zr.Ms. Holland is zojuist vanuit Den Helder vertrokken naar het oostelijk deel van de Middellandse Zee. Het patrouilleschip kan daar ondersteuning bieden in het geval van evacuaties uit de regio. Een andere optie is om met bondgenoten een bijdrage te leveren aan een maritieme corridor. Zo is via de zee humanitaire hulp in Gaza te krijgen. De Holland komt naar verwachting over anderhalve week aan.

Vergroot afbeelding Beeld: © Ministerie van Defensie Aan boord van het schip is onder meer een maritieme NH90-helikopter van het Defensie Helikopter Commando. Zr.Ms. Holland beschikt verder over 2 snelle FRISC-onderscheppingsboten. Ook is er een kleine extra marinierseenheid aan boord. Inzet wordt afgestemd met internationale partners. De duur daarvan is afhankelijk van de actuele ontwikkelingen. Nederland is al enige tijd op Cyprus. Daar zijn zowel een C-130 transportvliegtuig als een snel inzetbare eenheid van het Korps Mariniers. Zij staan paraat voor het geval er moet worden geëvacueerd uit de regio. Volgens de huidige planning staan zij tot het eind van dit jaar gereed.

Situatie in de gaten

Het kabinet houdt de situatie rond het gewapende conflict tussen Israël en Hamas nauwlettend in de gaten. De strijd heeft grote impact op de bevolking van zowel Israël als in de Palestijnse gebieden. Met name in Gaza is de situatie zeer ernstig. Hier hebben inwoners dringend humanitaire hulp nodig.