Nederland helpt Frankrijk bij wegpompen regenwater

Op zondag 19 november vertrekt een expertteam met vier noodpompen naar Frankrijk. Het land heeft een verzoek voor noodhulp bij de EU neergelegd, vanwege de extreme hoeveelheid regenwater die daar valt. In Noord-Frankrijk staan huizen en straten blank.

De Europese Unie betaalt 75% van deze noodhulp uit het European Union Civil Protection Mechanism. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verzorgt de uitvoering en betaalt 25% van de kosten. Hoeveel het in totaal gaat kosten, is afhankelijk van hoe lang de pompen nodig zijn.



Minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) zegt: “De situatie in Frankrijk wordt met elke druppel nijpender. De regen die uit de lucht valt, kan daar niet meer goed worden afgevoerd. Daarom vind ik het goed dat we het land gaan ondersteunen. De noodpompen en de Nederlandse experts kunnen het gebied helpen om zo snel mogelijk van het water af te komen.”

Onderweg naar Frankrijk

Met drie vrachtwagens worden de vier noodpompen én een kraan vervoerd naar de Franse stad Duinkerke. De eerste twee pompen vertrekken samen met de kraan op zondag, de andere twee volgen enkele dagen later. Er reizen ook vijf of zes Nederlandse experts mee: drie chauffeurs en twee of drie pompexperts. Elke pomp kan 5000 liter water per uur verwerken.



Patricia Zorko, plaatsvervangend Directeur-Generaal Rijkswaterstaat, heeft besloten dat deze pompen naar Frankrijk kunnen worden vervoerd. “Als Rijkswaterstaat hebben we al 225 jaar ervaring met het afvoeren van water. De situatie in Frankrijk is urgent, dus ons team van experts is blij om te kunnen bijspringen. Met deze pompen kunnen we hopelijk ervoor zorgen dat op een aantal plekken de gevolgen van het noodweer beperkt blijven.”

Capaciteit in Nederland

Ook in Nederland is de afgelopen weken veel regen gevallen. Rijkswaterstaat en de waterschappen monitoren de situatie, ze zijn op dit moment nog goed in staat om het water snel weg te voeren. Nederland heeft in totaal twintig noodpompen, waarvan er tien 5000 liter per uur kunnen verwerken en tien 3000 liter per uur.